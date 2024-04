Glasgow - Die schottischen Fußball-Fans haben ein wildes, teils blutiges und torreiches „Old Firm“ zwischen den Glasgow Rangers und Stadtrivale Celtic erlebt.

Beim 3:3 (0:2) erzielte der frühere Schalke-Profi Rabbi Matondo in der dritten Minute der Nachspielzeit den Ausgleich für die Rangers, die zwischenzeitlich mit 0:2 zurückgelegen hatten. „Ich dachte nur: Geh rein“, sagte der 23-Jährige bei Sky Sports. „Es war ein tolles Gefühl. Wir nehmen den Punkt mit.“

In der Schlussphase im Glasgower Ibrox-Stadion waren drei Tore gefallen. In der ersten Halbzeit musste Rangers-Profi John Souttar nach einem Zweikampf am Kopf blutend an der Seitenlinie behandelt werden. Der 27-Jährige spielte anschließend mit Verband weiter.

In der Tabelle bleibt Celtic vorerst mit einem Punkt mehr vor dem Erzrivalen Tabellenführer. Die Rangers haben aber ein Spiel weniger absolviert.