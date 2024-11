Barcelona - Hansi Flick hat mit dem FC Barcelona den nächsten Prestige-Erfolg geholt. Gegen Stadtrivale Espanyol siegte das Team des früheren Fußball-Bundestrainers 3:1 (3:0). Im Olympiastadion von Barcelona, das Barça als Ausweichstätte für das im Umbau befindliche Camp Nou dient, trafen der Ex-Leipziger Dani Olmo (12. und 31. Minute) und Kapitän Raphinha (23.) für den Tabellenführer der spanischen Primera División. Javi Puado (63.) erzielte den Ehrentreffer für den Aufsteiger.

Flicks Team, das zuvor schon im Clásico bei Real Madrid (4:0) und in der Champions League gegen den FC Bayern (4:1) gefallen hatte, baute durch den Heimsieg den Vorsprung auf Verfolger Real vorübergehend auf neun Punkte aus. Die Partie der Madrilenen an diesem Spieltag beim FC Valencia war wegen des schweren Unwetters rund um Valencia mit mindestens 217 Toten abgesagt worden.

Feine Vorlage per Außenrist

Barça sorgte bereits in Hälfte eins für die Entscheidung. Jungstar Lamine Yamal leitete den Sieg mit einer feinen Vorlage per Außenrist ein, Olmo vollendete direkt. Raphinha erhöhte per Lupfer auf 2:0, erneut Olmo mit einem noch leicht abgefälschten Schuss von kurz hinter der Strafraumgrenze auf 3:0. Espanyol kam nach der Pause nur noch zum 1:3.