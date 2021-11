Orban und Klostermann kehren ins RB-Training zurück

Leipzig - Willi Orban und Lukas Klostermann werden nach der Länderspielpause wieder ins Mannschaftstraining bei RB Leipzig einsteigen.

„Sie sind beide im Training und beide total dabei. Wahrscheinlich auch für das Spiel in Hoffenheim“, sagte Cheftrainer Jesse Marsch nach dem 2:1-Testspielsieg gegen den Fußball-Regionalligisten FC Eilenburg. Abwehrchef Orban hatte zuletzt muskuläre Probleme im Oberschenkel, Nationalspieler Klostermann hatte sich einen Muskelfaserriss im Oberschenkel zugezogen.

Marsch gab seinem Team, das mit derzeit zehn Nationalspielern auf Länderspielreise ohnehin dezimiert ist, die nächsten vier Tage frei und setzte das erste Training in der kommenden Woche am Dienstag an. Der Vizemeister spielt dann am nächsten Samstag (15.30 Uhr) in der Bundesliga bei der TSG 1899 Hoffenheim. Dann werden auch die zuletzt angeschlagenen Peter Gulacsi (Bauchmuskel) und Konrad Laimer (Adduktoren) dabei sein.