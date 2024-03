Bratislava - Auch dank eines historisch frühen Tores von Christoph Baumgartner ist Österreichs Fußball-Nationalmannschaft mit einem Sieg in das EM-Jahr gestartet. Das Team von Trainer Ralf Rangnick gewann in Bratislava gegen Gastgeber Slowakei mit 2:0 (1:0).

Baumgartner, der beim Bundesligisten RB Leipzig unter Vertrag steht, traf bereits nach sieben Sekunden zur Führung. Damit gelang dem 24-Jährigen der schnellste Treffer in der Länderspielgeschichte des ÖFB-Teams. Den vorherigen Rekord hatte Stefan Maierhofer im September 2009 gegen die Färöer aufgestellt, damals traf der Angreifer nach 49 Sekunden. In der Schlussphase in Bratislava sorgte Andreas Weimann (83.) für den Endstand.

Eine Enttäuschung musste unterdessen Belgien mit dem früheren Bundesligatrainer Domenico Tedesco hinnehmen. In Irland kamen die Roten Teufel nicht über ein 0:0 hinaus. Ohne den verletzten Topstar Kevin De Bruyne hatten die Belgier sogar noch Glück, als Torwart Matz Sels in der ersten Halbzeit einen Elfmeter von Irlands Evan Ferguson parieren konnte.