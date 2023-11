In der WM-Qualifikation tritt Australien gegen den palästinensischen Fußball-Verband in Kuwait an.

Berlin - Das Qualifikationsspiel des palästinensischen Fußball-Verbands zur WM 2026 am 21. November gegen Australien soll wegen des Gaza-Krieges in Kuwait ausgetragen werden.

„Aufgrund der aktuellen Lage in der Region hat der Asiatische Kontinentalverband offiziell darum gebeten, dass dieses Heimspiel für Palästina an einem neutralen Ort ausgetragen wird“, teilte der australische Verband mit. Gespielt wird im Al-Ahmed International Stadium.

Die zweite Runde der WM-Qualifikation im asiatischen Raum, an der auch Australien teilnimmt, beginnt am 16. November. Die Partie des palästinensischen Verbandes im Libanon ist für diesen Tag in den Vereinigten Arabischen Emiraten angesetzt. Vierter Verband in der Gruppe I ist Bangladesch.