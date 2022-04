Paris Saint-Germain vor erneutem Titelgewinn

Kylian Mbappe (2.v.r.) feiert mit seinen Teamkollegen einen Treffer für Paris Saint-Germain in Angers.

Angers - Paris Saint-Germain ist die französische Fußball-Meisterschaft so gut wie sicher. Das Starensemble aus der Hauptstadt kam bei Angers SCO zu einem 3:0 (2:0).

Zu selben Zeit setzte sich Verfolger Olympique Marseille gegen den FC Nantes mit 3:2 (1:2) durch. Fünf Spieltage vor dem Saisonende hat das Team um Lionel Messi, Neymar und Kylian Mbappé weiter 15 Punkte Vorsprung auf Marseille und die klar bessere Tordifferenz. PSG steht damit vor der achten Meisterschaft seit 2013. Nur AS Monaco 2017 und OSC Lille 2021 unterbrachen die Pariser Titelserie.

In Angers trafen Mbappé (28.), Sergio Ramos (45.+2) und Marquinhos (77.) zum überlegenen Erfolg für die Gäste. Dass PSG noch nicht endgültig über die Meisterschaft jubeln durfte, lag an Amine Harit. Der Ex-Schalker rettete mit seinem Treffer in der 75. Minute gegen Nantes den Sieg für Olympique. Die Südfranzosen hatten bereits zweimal zurückgelegen.