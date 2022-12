Pelé wird in 14-stöckigem Friedhof-Hochhaus beigesetzt

Santos - Die brasilianische Fußball-Legende Pelé wird in einem Friedhof-Hochhaus in der Hafenstadt Santos beigesetzt.

Nach der Trauerfeier im Estádio Urbano Caldeira werde sein Leichnam am kommenden Dienstag in das Memorial Necrópole Ecumênica gebracht, wo er im engsten Familienkreis bestattet werde, teilte sein langjähriger Verein FC Santos mit. In dem Friedhofsgebäude sind bereits mehrere Angehörige von Pelé und sein Sturmpartner Coutinho beigesetzt.

Das Memorial wurde 1991 von dem argentinischen Unternehmer José Salomon Altstut errichtet und ist nach Angaben des Guinness Buch der Rekorde das höchste Friedhof-Gebäude der Welt. Die Ruhestätte im Stadtteil Marapé verfügt auf 14 Stockwerken über etwa 16.000 Grabstätten. Das Memorial ist 24 Stunden und 365 Tage im Jahr geöffnet.

Weit angereiste Angehörige können in Suiten übernachten, es gibt ein kleines Restaurant und rund um die Uhr steht eine Krankenschwester zur Verfügung. „Es ist ein Ort, der geistigen Frieden und Ruhe ausstrahlt, an dem man sich nicht deprimiert fühlt und der nicht einmal wie ein Friedhof aussieht“, sagte Pelé einmal in einem Interview.