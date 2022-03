Personallage bei der TSG entspannter: Hübner aber fraglich

Zuzenhausen - Nach einigen Corona-Fällen und Verletzten vor der Bundesliga-Pause hat sich die Personallage bei der TSG 1889 Hoffenheim entspannt.

„Es sind sehr viele Spieler zurück“, sagte Trainer Sebastian Hoeneß vor der Partie des Tabellen-Sechsten am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den VfL Bochum. Ob die wieder genesenen Ihlas Bebou, Florian Grillitsch und Pavel Kaderabek auflaufen können, müsse man abwarten. In Quarantäne ist noch Stefan Posch, fraglich zudem der Einsatz von Kapitän Benjamin Hübner „wegen einer Rückenproblematik“ (Hoeneß).

Die Langzeitverletzten Ermin Bicakcic und Robert Skov, die wieder mit der Mannschaft trainieren, sind noch kein Thema. Dafür sind die zuletzt verletzten Sebastian Rudy und Chris Richards wieder fit. Die Hoffenheimer hatten zuletzt mit dem 0:3 bei Hertha BSC einen herben Rückschlag im Kampf um die internationalen Plätze erlitten. „Wir werden Bochum schlagen müssen, um auch tabellarisch in den Regionen zu bleiben, in denen wir uns sehen“, sagte Hoeneß am Donnerstag.