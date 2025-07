Mönchengladbach - Stürmer Alassane Plea verlässt Borussia Mönchengladbach. Wie der Fußball-Bundesligist mitteilte, schließt sich der 32-Jährige dem niederländischen Meister PSV Eindhoven an. Dort unterschrieb er einen Vertrag bis 30. Juni 2028. Zu den Ablösemodalitäten machten beide Clubs keine Angaben. Medienberichten zufolge zahlt die PSV drei bis vier Millionen Euro. Ursprünglich hatte der Franzose bei den Fohlen noch einen Vertrag bis Ende Juni 2026.

Franzose bereits im PSV-Trainingslager

Laut Medienberichten soll sich Plea schon am Montag vereinsintern verabschiedet haben. Bereits am Mittwochabend ist der Franzose dann zum PSV-Trainingslager in Marienfeld gestoßen. Der Offensivspieler soll in Eindhoven Malik Tillman (zu Bayer Leverkusen) und Johan Bakayoko (zu RB Leipzig) ersetzen.

Plea war vor sieben Jahren für 23 Millionen Euro vom französischen Club OGC Nizza nach Mönchengladbach gewechselt. Damit ist Plea bis heute der teuerste Einkauf der Borussia in der Vereinsgeschichte. Bei den Gladbachern entwickelte sich der Offensivspieler sofort zum Leistungsträger. In 236 Pflichtspielen steuerte er 68 Tore und 53 Assists bei.