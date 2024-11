Pokalspiele angesetzt: Bayern-Leverkusen am 3. Dezember

Berlin - Das Top-Duell zwischen Rekordmeister Bayern München und Doublesieger Bayer Leverkusen im Achtelfinale des DFB-Pokals steigt am 3. Dezember (20.45 Uhr). Das mit Spannung erwartete Aufeinandertreffen der beiden Top-Mannschaften wird live in der ARD übertragen, wie der Deutsche Fußball-Bund mitteilte. Die andere Top-Partie zwischen RB Leipzig und Eintracht Frankfurt findet einen Tag später am 4. Dezember (20.45 Uhr) statt und wird live im ZDF übertragen. Alle Pokalpartien sind auch beim Bezahlsender Sky zu sehen.

Neben dem Klassiker in München stehen weitere drei Partien am Dienstag auf dem Programm: Den derzeit in der 2. Liga strauchelnden Aufsteiger Jahn Regensburg erwartet gegen den Bundesligisten VfB Stuttgart um 18.00 Uhr eine Mammutaufgabe. Auch der letzte verbleibende Drittligist Arminia Bielefeld muss sich vor heimischer Kulisse gegen den SC Freiburg beweisen. Um 20.45 Uhr empfängt außerdem Werder Bremen den zweitklassigen SV Darmstadt 98 mit Ex-Trainer Florian Kohfeldt.

Einen Tag später kommt es ab 18.00 Uhr zum Bundesligaduell zwischen dem VfL Wolfsburg und der TSG 1899 Hoffenheim sowie dem Aufeinandertreffen der Zweitligisten 1. FC Köln und Hertha BSC. Um 20.45 Uhr kämpft der FC Augsburg gegen den Zweitligisten Karlsruher SC im Auswärtsspiel um den Einzug ins Viertelfinale.