Es ist das Spiel der Spiele in der Fußball-Bundesliga der Frauen. Pokalsieger VfL Wolfsburg tritt am Sonntag bei Meister Bayern München an. Ob der VfL mit all seinen Stars spielen kann, ist offen.

Wolfsburg - Der Einsatz von Alexandra Popp im Topspiel der Fußball-Bundesliga bei Bayern München ist nach Aussage von Trainer Tommy Stroot noch fraglich.

Ebenso wie bei den Abwehrspielerinnen Marina Hegering und Dominique Janssen wird sich voraussichtlich erst am Samstag nach dem Training entscheiden, ob die DFB-Kapitänin am Sonntag (15.00 Uhr/ZDF-Livestream, MagentaSport, DAZN) in München spielt.

Das Trio habe Teile des Trainings am Freitag absolviert, sagte Stroot. Am Samstag werde dann geschaut, ob das für die drei Spielerinnen reiche. „Das ist anders als gewünscht. Aber dennoch probieren wir, da auch keine Dummheiten zu machen“, meinte Stroot. Sie würden den Spielerinnen geben, was sie brauchen.

Popp verpasste schon die Nations-League-Spiele

Popp hatte zuletzt muskuläre Probleme, die eine vorzeitige Abreise von Deutschlands „Fußballerin des Jahres“ von den deutschen Nations-League-Spielen gegen Wales und in Island nötig gemacht hatten.

Ähnlich wie bei Popp, Hegering und Janssen sei die Situation bei Nationaltorhüterin Merle Frohms. Auch ihr Einsatz entscheidet sich kurzfristig. Im Spiel gegen die TSG 1899 Hoffenheim (2:2) vor zwei Wochen hatte Frohms wegen einer Gehirnerschütterung gefehlt und war durch Lisa Schmitz ersetzt worden.

Wolfsburg nach fünf Spielen zwei Punkte vor Bayern

Die Wolfsburgerinnen führen nach fünf Spieltagen die Tabelle vor der Partie am Sonntag (15.00 Uhr/MagentaSport, DAZN und ZDF-Livestream) mit 13 Punkten vor Hoffenheim und dem FC Bayern (beide 11) an. Das Duell der beiden Dauerrivalen findet im 4000 Zuschauer fassenden Bayern-Campus statt.

„Ich erwarte wieder ein Spiel auf Augenhöhe, auf Topniveau“, sagte Stroot. „Auch wenn sich beide Mannschaften gerade nicht auf ihrem individuellen Topniveau bewegen, bleibt es das Topspiel der Frauen-Bundesliga.“

In der vergangenen Saison hatten die Münchnerinnen mit 1:0 gewonnen und sich später den Titel gesichert. Das Team von Chefcoach Alexander Straus ist seit 20 Bundesliga-Heimspielen ohne Niederlage. Alle der vergangenen elf Meisterschaften machten die beiden Vereine unter sich aus, dabei holte der FC Bayern vier und Wolfsburg sieben Titel.