Lissabon - Beim Aufeinandertreffen etlicher Fußballstars hat Portugals Cristiano Ronaldo im Estàdio Nacional do Jamor nahe Lissabon nur als Bankdrücker eine Rolle gespielt. Bei der mit 1:2 (0:1) verlorenen EM-Generalprobe am Samstagabend gegen Kroatien kam der fünfmalige Weltfußballer nicht zum Einsatz.

Für die von Zlatko Dalic trainierten Kroaten glänzte dagegen Real Madrids Champions-League-Sieger Luka Modric mit einem verwandelten Foulelfmeter (8. Minute), Ante Budimir (56.) traf zum Sieg. Den zwischenzeitlichen Ausgleich für das Team von Roberto Martínez erzielte Diogo Jota (48.).

Deutlich machte es Spanien, das einen frühen Rückstand gegen Nordirland in einen 5:1 (4:1)-Sieg drehte. In Palma de Mallorca trafen Pedri González (12./30.), Álvaro Morata (18.), Fabián Ruiz (35.) und Mikel Oyarzabal (60.) für den dreimaligen Europameister. Die nicht bei der EM vertreten Nordiren hatten durch Daniel Ballards (2.) Tor zunächst geführt.

Dänemark in EM-Form

Bereits in EM-Form präsentierte sich auch Dänemark. Beim 3:1 (2:0) gegen das nicht für die EM qualifizierte Norwegen trafen die früheren Bundesliga-Spieler Pierre-Emile Höjberg (12. Minute) und Jannik Vestergaard (21.) sowie Leipzigs Yussuf Poulsen (90.). Norwegens Ehrentreffer erzielte der frühere Dortmunder Stürmerstar Erling Haaland (72.).

Der Europameister von 1992 startet am 16. Juni in Stuttgart gegen Slowenien in das Turnier. Danach geht es in Gruppe C gegen Vize-Europameister England (20. Juni) und Serbien (25. Juni). Bei der vergangenen EM hatten die Dänen überraschend das Halbfinale erreicht, das sie erst nach Verlängerung 1:2 gegen England verloren.

Spanien hat mit Italien noch eine Rechnung offen

Für Portugal beginnt die EM am 18. Juni mit dem Duell gegen Tschechien in Leipzig. Die weiteren Gegner des Europameisters von 2016 in Gruppe F heißen Türkei (22. Juni) und Georgien (26. Juni). Kroatien startet bereits am 15. Juni in Berlin gegen den dreimaligen Europameister Spanien in das Turnier, in der Hammergruppe B geht es anschließend noch gegen Albanien (19. Juni) und Titelverteidiger Italien (24. Juni).

Spanien trifft am 20. Juni auf Italien und hat mit der Squadra Azzurra noch eine Rechnung offen: Bei der EM 2021 scheiterten die Iberer im Halbfinale am späteren Europameister im Elfmeterschießen (2:4). Das Gruppenfinale bestreitet das Team von Trainer Luis de la Fuente am 24. Juni in Düsseldorf gegen Albanien.