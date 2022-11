Premier League gibt Eckdaten für Saison 2023/24 bekannt

London - Die nächste Fußball-Saison in der englischen Premier League beginnt am 12. August 2023 und endet am 19. Mai 2024. Sie beginnt damit 76 Tage nach dem Ende der laufenden Spielzeit. Das gaben die Liga-Verantwortlichen bekannt.

Nach drei Spielzeiten, deren Zeitplan wegen der Corona-Pandemie und der Fußball-WM in Katar umgestellt wurde, soll die nächste Saison wieder wie gewohnt verlaufen. Die 38 Spieltage werden auf 34 Wochenenden, drei Runden innerhalb der Woche und einen Feiertag verteilt. Vom 13. bis 20. Januar 2024 wird es eine Winterpause geben.