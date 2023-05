Hiroshima - Der britische Premierminister Rishi Sunak bedauert den Abstieg seines Lieblingsclubs FC Southampton aus der Premier League.

„Es war ein trauriger Moment, aber ich war froh, dass ich dort sein konnte, mit den Fans, meine Familie war ebenfalls da mit ihren Dauerkarten, ganz in der Nähe von mir“, sagte Sunak am Rande des G7-Gipfels in Japan der BBC.

„Es war schön, zu Hause bei meinem Fußballverein zu sein, den ich unterstütze, seitdem ich ein Kind bin“, sagte der Regierungschef, der in der südenglischen Hafenstadt geboren wurde. Er hoffe, dass der Wiederaufstieg so rasch gelinge wie in diesem Jahr bei Sheffield United.

Southamptons Abstiegs war nach einer 0:2-Heimniederlage am vergangenen Wochenende besiegelt worden. Die Saints hatten elf Saisons in der Folge in der höchsten englischen Liga gespielt.