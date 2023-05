Erpressung, Gewalt und 238.000 Euro - Am Montag startet ein Prozess wegen räuberischer Erpressung. Was ein DFB-Nationalspieler damit zu tun hat, erfahren Sie hier.

Gerichtsprozess am Montag

Leverkusen / DUR – Am Opladener Amtsgericht wurde am Montag Anklage wegen vollendeter und verursachter räuberischer Erpressung gegen Claudio B. erhoben. Als Zeuge und Opfer ist der 16-malige deutsche Nationalspieler Jonathan Tah vorgeladen. Dieser hatte bereits im vergangenen Jahr bei der Staatsanwaltschaft Köln Strafanzeige gegen den selbsternannten Spielerberater gestellt.

Was war zwischen dem Berater und Tah passiert?

Wie die "Bild" berichtet, kennt Jonathan Tah den heute 30-jährigen Claudio B. schon aus seiner Zeit als U-19 Spieler beim Hamburger SV. Damals soll B. vermehrt Tahs Kontakt gesucht und sich fortan als sein Berater, welcher ihm zum sportlichen Aufstieg verhalf, verstanden haben. Tah solle ihn hingegen, wie seine Anwälte in dem Bericht formulierten, vielmehr als „Groupie“ interpretiert haben.

2013 soll der angebliche Berater dann erstmals Geld von Tah verlangt haben und ihm und seiner Familie bei Nicht-Zahlung Gewalt angedroht haben. Tah, der von den damaligen Androhungen verängstigt war, zahlte offenbar tatsächlich 60.500 Euro in zwei Tranchen.

B. wurde gegenüber Tah gewalttätig

In der Folge kam es immer wieder zu weiteren Vorfällen zwischen B. und Tah. Unter anderem habe B., laut Bild, Tah, während seiner Zeit bei Fortuna Düsseldorf, zweimal geohrfeigt.

Laut dem Angeklagten soll Tah ihn, während seiner Anfangszeit in Leverkusen, in eine Falle gelockt haben. Dabei soll Claudo B. von zwei Freunden Tahs verprügelt und "grundlos" geohrfeigt wurden sein.

Nationalspieler Tah erpresst? B. witterte offenbar das richtig große Geld

Nach diesem Vorfall habe es eine längere Pause gegeben, bevor B. ab Januar 2021 dem Fußballer erneut nachstellte. Laut Bild ging es dieses Mal um Geld und zwar um richtig viel Geld. Er habe 200.000 Euro als Entschädigung für die zwei Ohrfeigen und seine „verletzte Ehre“ verlangt. Andernfalls könne er durch seine Beziehungen zur albanischen Mafia „Tah in die Beine schießen lassen und damit dessen Karriere beenden“.

Tah habe damals aber nicht gezahlt, woraufhin B. ihn erneut bedrängte: Nach dem Bundesliga-Spiel Leverkusen gegen Schalke am 3. April 2021 tauchte B. laut Berichten beim Verlassen der BayArena vor dem Mannschaftswagen Tahs auf - nur war dieser nicht alleine. Laut der BILD saßen seine Teamkollegen Karim Bellarabi und Nadiem Amiri mit im Wagen. Tah solle ihnen erklärt haben, dass er seit Längerem „gestalked“ werde. Daraufhin habe Bellarabi B. aufgefordert, Tah in Ruhe zu lassen.

Nationalspieler erstattet Anzeige wegen räuberischer Erpressung

Nachdem Vorfall beichtete Tah alles seinem Verein und erstattete Anzeige unter anderem wegen räuberischer Erpressung. Mitspieler Bellarabi machte sogar eine Zeugenaussage um seinen Teamkumpel zu unterstützen.

Im Zuge der Anzeige habe die Polizei per Gerichtsbeschluss die Abhörung von B.s Handy beantragt. Laut Protokoll habe seine Mutter in einem Gespräch gesagt, dass er Tadeus (Codename für Tah) „richtig schröpfen“ soll. Dieser schickte dem Nationalspieler eine Rechnung von 200.000 Euro plus Umsatzsteuer als „Wiedergutmachung“ und „Anschubfinanzierung“ – Tah zahlte aber nicht, worauf B. ihn im Februar 2022 auf die ihm „angeblich“ zugesicherten 238.000 Euro verklagte. Tah bestreitet eine solche Zusage.

Vom Ausgang von B.s Klage ist, laut Bild , nichts bekannt. Nun bleibt abzuwarten, wie die Klage von Tah ausgeht.