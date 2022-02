PSG-Trainer Pochettino vor Real-Spiel: Team gut aufgelegt

Paris - Trainer Mauricio Pochettino sieht Paris Saint-Germain für das Achtelfinal-Spitzenspiel der Champions League gegen Real Madrid gut gerüstet.

„Das Team ist in einer sehr guten Verfassung“, sagte der Coach des Pariser Fußballclubs bei einer Pressekonferenz im Prinzenpark. „Alle Spieler wollen zum Erfolg des Teams beitragen.“ Entscheidend sei, bei dem Spiel am Dienstagabend (21.00 Uhr/Amazon Prime Video) präsent zu sein. „Wir werden einem der besten Clubs der Welt gegenüberstehen.“

PSG-Kapitän Marquinhos äußerte sich auch zu dem möglichen Wechsel von Star-Stürmer Kylian Mbappé zu Real Madrid. „Wir versuchen zu erreichen, dass er sich so wohl wie möglich auf dem Platz fühlt“, sagte er. Sogar in der derzeitigen Lage, in der viel über Mbappés Wechsel spekuliert wird, gehe es dem 23-Jährigen gut und er sei glücklich, mit PSG zu spielen.

„Das nutzen wir jetzt maximal aus, damit er für uns entscheidend sein kann“, sagte Marquinhos. Mbappé hatte zuletzt angegeben, noch nicht über einen möglichen Wechsel zum spanischen Liga-Ersten entschieden zu haben.