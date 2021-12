Punktverlust für PSG - Volland mit Monaco-Siegtreffer

Lorient - Frankreichs Spitzenreiter Paris Saint-Germain hat in der Liga einen überraschenden Punktverlust hinnehmen müssen.

Ohne den positiv auf das Coronavirus getesteten Fußball-Nationalspieler Thilo Kehrer kamn die Pariser am Mittwochabend beim FC Lorient nur zu einem 1:1 (0:1). Thomas Monconduit (40.) brachte die auf einem Abstiegsplatz stehenden Gastgeber in Führung, der Argentinier Mauro Icardi (90.+1) sorgte in der Nachspielzeit in Unterzahl für den Ausgleich der Pariser. Der Spanier Sergio Ramos (85.) sah in seiner erst dritten Partie für PSG Gelb-Rot. Das Starensemble aus Paris war ohne den gesperrten Kylian Mbappé und den verletzten Brasilianer Neymar aufgelaufen. Paris liegt nun 13 Punkte vor OGC Nizza.

AS Monaco mit dem früheren Bayern-Trainer Niko Kovac feierte im Kampf um einen Champions-League-Platz einen wichtigen 2:1-Sieg gegen Stade Stade Rennes. Kevin Volland (72.) erzielte den Siegtreffer für das Heimteam.