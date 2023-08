London - Der englische Fußball-Vizemeister FC Arsenal hat den spanischen Torhüter David Raya vom Ligakonkurrenten FC Brentford verpflichtet.

Wie beide Clubs bekannt gaben, kommt Raya zunächst für eine Saison auf Leihbasis zum Champions-League-Teilnehmer nach Nord-London. Die Gunners haben allerdings eine Option, den 27-Jährigen nach der laufenden Saison dauerhaft zu verpflichten.

Gleichzeitig unterschrieb Raya bei Brentford einen neuen Zwei-Jahres-Vertrag mit einer Option auf zwölf weitere Monate für den Fall, dass Arsenal die Option im nächsten Sommer nicht ziehen sollte. Auf diese Weise habe man den Wechsel jetzt schneller durchführen können, erklärte Brentfords Sportdirektor Phil Giles. Er erwarte jedoch nicht, dass Raya nach Brentford zurückkehrt, sagte Giles. Als Nachfolger hatte der Club im Sommer den Niederländer Mark Flekken vom SC Freiburg verpflichtet.

2021 mit Brentford aufgestiegen

Bei Arsenal soll der Spanier dem bisherigen Stammtorwart und englischen Nationalspieler Aaron Ramsdale Konkurrenz machen. Der 25 Jahre alte Ramsdale hatte vor knapp zwei Jahren den deutschen Keeper Bernd Leno aus dem Arsenal-Tor verdrängt. Leno spielt inzwischen beim FC Fulham.

Raya kam 2019 zum damaligen Zweitligisten FC Brentford und stieg 2021 mit dem Team in die Premier League auf. Bei den Bees war er die unumstrittene Nummer eins und stand in allen 38 Premier-League-Spielen der vergangenen Saison im Tor. Im vergangenen Jahr gab er sein Debüt in der spanischen Nationalmannschaft. Bei der WM stand er im Kader Spaniens, bestritt allerdings kein Spiel.