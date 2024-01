Udine - Die Partie der italienischen Serie A zwischen Udinese Calcio und AC Mailand ist nach rassistischen Beleidigungen und Buhrufen gegen Milans Torhüter Mike Maignan vorübergehend unterbrochen worden.

Der 28 Jahre alte Torhüter redete nach gut einer halben Stunde mit Schiedsrichter Fabio Maresca. Anschließend wurde er von Teamkollegen umarmt und geküsst. Maignan ging vom Platz in die Katakomben und kam wenig später zurück.

Wie die Nachrichtenagentur Ansa berichtete, gab es eine Ansage des Stadionsprechers. Die Spieler von Udinese gingen in die Kurve, um auf ihre Anhänger einzuwirken. Nach rund sechs Minuten wurde die Partie fortgesetzt. „Es gibt absolut keinen Platz für Rassismus in unserem Spiel: Wir sind entsetzt“, schrieb Milan bei X, vormals Twitter. „Wir sind an deiner Seite, Mike.“ Der schwarze Fußballprofi hatte bereits mehrfach in seiner Karriere über Rassismuserfahrungen berichtet.