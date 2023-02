London - Der FC Brentford hat rassistische Beleidigungen gegen seinen Stürmer Ivan Toney in den sozialen Netzwerken nach dem Spiel beim FC Arsenal öffentlich gemacht und verurteilt.

„Wir sind angewidert und traurig“, hieß es in einem Club-Statement. Toney habe demnach nach seinem 1:1-Ausgleichstreffer am Samstag in London über sein Instagram-Profil eine „Flut von beleidigenden und rassistischen Direktnachrichten erhalten“. Toney veröffentlichte in der Vergangenheit bereits rassistische Äußerungen gegen sich, die er über seinen Instagram-Account erhalten hatte.

Der FC Arsenal teilte mit, den Vorfall zu untersuchen: „Wir stehen Ivan Toney bei und arbeiten mit Brentford zusammen, um diejenigen zu identifizieren, die rassistische Beleidigungen gesendet haben. Bei Arsenal verurteilen wir alle Formen der Diskriminierung und verfolgen einen Null-Toleranz-Ansatz.“