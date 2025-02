Leipzig - Die zarten Rufe seines Namens von den Rängen sorgten bei Marco Rose für ein in den vergangenen Wochen seltenes Gefühl. „Ich freue mich darüber, sehr sogar“, sagte der Trainer von RB Leipzig. Der Einzug ins Halbfinale des DFB-Pokals verschaffte dem in der Kritik stehenden Coach etwas Luft - doch schon im Bundesliga-Duell mit Mainz am Samstag wird sich zeigen, wie nachhaltig dies ist.

„Das gibt uns natürlich einen Schub für Samstag. Wir haben unsere Qualität gezeigt. Und ich denke, wir können das in jedem einzelnen Spiel abrufen“, befand Stürmer Benjamin Sesko. Der ebenso umstrittene wie sicher verwandelte Hand-Elfmeter des Slowenen führte Leipzig zum 1:0 gegen den VfL Wolfsburg und damit zum fünften Halbfinale in den vergangenen sieben Jahren.

Champions-League-Qualifikation als Schicksalsfrage

Dass die Leipziger sich die einzige Titelchance bewahrten, blendet allerdings nicht den Blick auf das Wesentliche: die Bundesliga. Hier muss die Qualifikation für die kommende Champions League geschafft werden, sie ist die Basis für nahezu alle Personal- und Transferplanungen. Insofern ist das Spiel des Sechsten Leipzig gegen den Fünften Mainz wegweisend.

Bis 2026 ist der seit September 2022 in Leipzig waltende Rose noch unter Vertrag. Dass es für ihn in seiner Heimatstadt über den Sommer hinaus weitergeht, ist eher fraglich. Eine Entwicklung zum ernsthaften Herausforderer von Bayern München ist unter dem 48-Jährigen nicht erkennbar, es geht gerade in der Rückrunde mit nur einem Sieg aus sechs Bundesliga-Spielen eher in die andere Richtung.

Hoeneß als heißer Kandidat für die Rose-Nachfolge

Trotz langer Trainingswochen durch das blamable Aus in der Champions League und der Rückkehr der verletzten Säulen David Raum und Xavi Simons wurden Punkte gegen Abstiegskandidaten Union Berlin, Bochum und Heidenheim verschenkt. Dass man sich intern mit Stuttgarts Trainer Sebastian Hoeneß beschäftigt, deckt sich mit dpa-Informationen.

Der „Kicker“ berichtete nun, dass beim 42-Jährigen „eine ganz heiße Spur“ zu RB führe, der dort in der Jugend von 2014 bis 2017 bereits arbeitete und sehr geschätzt wurde. Hoeneß kann für eine feste Ablöse von angeblich bis zu acht Millionen Euro dank Klausel verpflichtet werden - allerdings nur von einem Club, der international spielt. Eine Entscheidung soll bis Ende April fallen.

Rückhalt für Rose aus der Mannschaft

Die Leipziger Mannschaft - die Rose mit dem Sieg im Pokal gegen Frankfurt im Dezember schon einmal den Job gerettet hatte - steht voll zu ihrem aktuellen Trainer. „Wir spielen für unseren Trainer. Für ihn, für uns und für das Klima war dieser Sieg sehr wichtig“, sagte Nationalspieler Raum.

Dass gerade beim Elfmeter sehr viel Glück dabei war, war selbst den Leipzigern bewusst. Raum habe sich noch auf dem Platz bei den Wolfsburgern entschuldigt. „Im Moment werden solche Hand-Elfmeter gepfiffen. Ich bin selbst Außenverteidiger und weiß, wie eklig es ist, wenn man eine Flanke blocken will“, meinte der 26-Jährige.

Besagte Flanke von Sesko blockte der nur einen halben Meter entfernt stehende Kilian Fischer mit seinem Arm, den er gerade hinter den Rücken ziehen wollte. Für Schiedsrichter Tobias Reichel war dies kein Argument: „Er hatte eine klare Sicht auf den Ball. Die Distanz war kurz, er versuchte aber auch mit zwei Spreizschritten, sich in den Weg zu stellen, der Ball war erwartbar.“