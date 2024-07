„Bienvenido, Mbappé“: Real Madrid begrüßt seinen neuen Ausnahmekicker. Der Stürmer wird den Fans vorgestellt. So ein Spektakel gab es zuletzt 2009.

Madrid - Superstar Kylian Mbappé ist bei seiner offiziellen Vorstellung als Neueinkauf von Real Madrid von 85.000 Fans im Estadio Santiago Bernabéu begeistert empfangen worden. Vor den Augen von Mutter Fayza und Vater Wilfried sowie Legenden wie Zinédine Zidane und Raúl betrat der Kapitän der französischen Nationalmannschaft im blütenweißen Outfit seines Lieblingsvereins aus Jugendzeiten um 12.48 Uhr die Bühne im Fußball-Tempel des spanischen Champions-League-Gewinners.

„Wow, es ist unglaublich, hier zu sein. Ich habe viele Jahre lang davon geträumt, für Real Madrid zu spielen. Heute ist mein Traum wahr geworden. Ich bin ein glücklicher Junge“, sagte der ablösefrei von Paris Saint-Germain verpflichtete Mbappé und küsste mehrfach das Wappen auf seinem Jersey. Unweit von ihm auf der Bühne waren die 15 Königsklassen-Trophäen aufgereiht, die Real zu so einem besonderen Verein machen.

Mbappé posiert für Madrids Familienalbum

Der 25-Jährige hatte vor seinem Auftritt in seinem neuen Fußball-Wohnzimmer die medizinische Untersuchung absolviert. Mit Elektroden auf der nackten Brust lachte Mbappé in die Kamera und streckte beide Daumen zum Zeichen seiner Freude nach oben. Anschließend unterschrieb er im edlen schwarzen Anzug und an der Seite von Real Madrids Präsident Florentino Pérez einen Vertrag bis zum Sommer 2029.

Der Weltmeister von 2018, der sich bei der EM die Nase gebrochen hatte, hielt mit dem mächtigen Funktionär sein künftiges Trikot mit der Rückennummer 9 hoch. Die Nummer war seit dem Abgang von Landsmann Karim Benzema vor einem Jahr nach Saudi-Arabien verwaist gewesen.

Das Estadio Santiago Bernabéu war für das Spektakel bis auf den letzten Platz gefüllt. Die Tickets waren gratis, auf dem Schwarzmarkt wurden aber Preise von bis zu 300 Euro aufgerufen. Das letzte Mal war das Stadion bei einer Spielerpräsentation 2009 komplett gefüllt. Damals wurde Cristiano Ronaldo vorgestellt. Zur Einstimmung auf die Marketing-Show bekamen die Fans auch ein Video gezeigt, in dem der damals noch kleine Kylian mit dem portugiesischen Superstar zu sehen war.