Auch der spanische Fußball zeigt sich mit den Opfern der Unwetter-Katastrophe in der Region Valencia solidarisch. Real Madrid kündigt eine Spende an.

Madrid - Der spanische Fußball-Rekordmeister Real Madrid will eine Million Euro für die Opfer der verheerenden Unwetter in der spanischen Region Valencia spenden. Das kündigte der Champions-League-Gewinner auf seiner Internetseite und in den sozialen Medien an. Das Geld soll in eine gemeinsam von der Real Madrid Foundation und vom Roten Kreuz initiierten Spendenkampagne fließen.

„Damit sollen die zahlreichen Familien unterstützt werden, die derzeit mit einer kritischen Situation konfrontiert sind und all unsere Hilfe und Solidarität benötigen“, schrieb der Club in einer Stellungnahme.

Die Zahl der Toten nach den verheerenden Unwettern in der spanischen Region Valencia ist nach Angaben der Regionalregierung auf mindestens 155 gestiegen. Weitere drei Opfer gab es in den Regionen Andalusien und Kastilien-La Mancha. Dutzende Menschen gelten nach wie vor als vermisst.

Bei extrem starkem Niederschlag waren am Dienstag immer mehr Flüsse über die Ufer getreten. Binnen kürzester Zeit verwandelten sich Straßen in Flüsse und Bäche in reißende Ströme, die Menschen, Autos und Bäume, aber auch Infrastruktur mit sich rissen und vielerorts große Verwüstung anrichteten.