Kylian Mbappé bleibt mit Real Madrid ungeschlagen. Im ersten Ligaspiel in Spanien gibt es für den französischen Superstar und sein Team allerdings keinen Sieg.

Palma - Der favorisierte Champions-League-Sieger Real Madrid hat beim Ligadebüt von Kylian Mbappé in Spanien einen Sieg noch aus der Hand gegeben. Die Königlichen mit dem französischen Superstar in der Startelf trennten sich nach einer 1:0-Führung nur 1:1 (1:0) von RCD Mallorca und ließen gleich am ersten Spieltag zwei Punkte liegen.

Rodrygo (13. Minute) hatte den Titelverteidiger, der im ersten Heimspiel am kommenden Sonntag auf Real Valladolid trifft, zunächst früh in Führung gebracht. Vedat Muriqi (53.) traf jedoch noch zum Ausgleich. In der Nachspielzeit sah Ferland Mendy bei Real nach einem harten Foul die Rote Karte (90.+7).

Insgesamt agierte Madrid in der Offensive nicht konsequent genug. Mbappé ließ selbst beste Chancen aus und blieb ohne Torerfolg. Nach seinem Weggang von Paris Saint-Germain nach der abgelaufenen Saison hatte er zuvor einen Traumeinstand bei Real gefeiert. Madrid hatte am vergangenen Mittwoch den europäischen Supercup gegen Atalanta Bergamo gewonnen. Dabei erzielte Mbappé sein erstes Tor für den Club.

Der Offensivstar kam ablösefrei von PSG und unterschrieb einen Vertrag bis 2029. Mit dem Weltmeister von 2018 verbinden die Fans der Madrilenen die Hoffnung auf eine titelreiche Zukunft.