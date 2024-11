Real Madrid kassiert schon die zweite Niederlage in dieser Champions-League-Saison. Auch ein anderer Titelkandidat verliert - in einem Spiel mit drei Elfmetern.

Madrid - Real Madrid hat bereits die zweite Niederlage dieser Champions-League-Saison kassiert. Der Titelverteidiger unterlag mit 1:3 (1:2) gegen die AC Mailand. Auch Manchester City und Trainer Pep Guardiola mussten sich überraschend geschlagen geben und verloren deutlich mit 1:4 (1:1) bei Sporting Lissabon.

Milan ging in einer ausgeglichenen ersten Hälfte bei Real durch den deutschen Innenverteidiger Malick Thiaw nach einer Ecke in Führung (12.), ehe Vinícius Júnior mit einem verwandelten Foulelfmeter ausglich (23.). Ausgerechnet der Ex-Madrilene Álvaro Morata brachte die Gäste mit einem Abstauber noch vor der Pause erneut in Front (39.). Den verdienten Auswärtssieg machte Tijjani Reijnders in der 73. Minute perfekt.

Mit sechs Punkten aus vier Spielen steht Real nach der Hälfte der Vorrunde nur im Mittelfeld der Tabelle und muss um die direkte Qualifikation für das Achtelfinale bangen.

Haaland verschießt Elfmeter

Auch für Man City war es eine bittere Pleite. Phil Foden erzielte zwar das frühe 1:0 für den englischen Meister (4.), der aber weitere Chancen ausließ. Die Quittung dafür bekam die Mannschaft von Guardiola durch Viktor Gyökeres, der einen Konter mit dem schmeichelhaften Ausgleich abschloss (38.).

Und es kam noch schlimmer für die Gäste: Erst traf Maxi Araujo (46.), dann erhöhte wiederum Gyökeres per Elfmeter (49.). Mit seinem dritten Treffer – erneut per Elfmeter – stellte der Schwede den Endstand her (81.). Zuvor hatte Erling Haaland einen Elfmeter für City an die Latte geschossen. Manchester steht mit sieben Zählern dennoch im oberen Drittel der Tabelle.

Kehrer trifft spät für Monaco

Derweil kam Juventus Turin beim OSC Lille nicht über ein 1:1 (0:1) hinaus. Ganz spät durfte die AS Monaco beim 1:0 (0:0) gegen den FC Bologna jubeln. Der deutsche Verteidiger Thilo Kehrer drückte eine verlängerte Ecke am zweiten Pfosten über die Linie (86.)