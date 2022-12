„Rechnung zu begleichen“: Niederländer wollen Messi stoppen

Lusail (dpa) – - Einer muss gehen. Im historisch aufgeladenen Viertelfinal-Kracher zwischen den Niederlanden und Argentinien geht es am Freitagabend auch darum, wessen WM-Ära nach dem Spiel zu Ende sein wird: die des Kult-Trainers Louis van Gaal oder die des großen Lionel Messi.

Van Gaal hat bereits mehrfach erklärt, nur noch aus Dankbarkeit gegenüber dem niederländischen Verband in Katar dabei zu sein. Und auch der argentinische Superstar sagte unmissverständlich: „Es wird keine weitere Weltmeisterschaft mit Lionel Messi geben. Jetzt oder nie!“

Noch ist Messi aber auf einer Mission. Und bislang ist seine fünfte WM wohl auch seine Beste. Messi ist in Spiellaune wie selten bei einer Weltmeisterschaft, gegen Australien schoss er seinen ersten K.o.-Runden-Treffer, jetzt ist er auf Rekordjagd. „Der neue Messi“, schwärmt die argentinische Zeitung „Pagina12“ bereits.

„Haben eine Rechnung zu begleichen“

Van Gaal ist das komplett egal. „Wir haben eine Rechnung zu begleichen“, betont der Coach, der auch bei dieser WM in Katar alles von seinem fußballerisch-taktischen wie menschlich-unterhaltsamen Repertoire aufbietet und mit seinen 71 Jahren als ältester Coach zum WM-Star am Spielfeldrand und darüber hinaus geworden ist.

Die Rechnung liegt knapp achteinhalb Jahre zurück. Beim fünften WM-Duell der beiden Nationen setzt sich Argentinien 2014 im Halbfinale durch, scheitert dann aber im Finale von Rio an Deutschland. 1978 hatte Argentinien das Finale im eigenen Land gegen die Niederländer nach Verlängerung gewonnen.

Ansonsten gab es zwei Siege von Oranje gegen die Himmelblau-Weißen aus Südamerika und ein Remis: Eine Nullnummer 2006 - es war Messis erster WM-Einsatz von Beginn an, 17 Jahre war er damals alt. An diesem Freitag im Lusail-Stadion (20.00 Uhr MEZ/ARD und MagentaTV) wird er mit 35 Jahren sein 24. WM-Spiel bestreiten und in der Rekordliste mit Miroslav Klose gleichziehen. Kommt Argentinien weiter, stehen noch zwei weitere WM-Spiele an, mit 26 Partien würde Messi auch noch an Rekordhalter Lothar Matthäus vorbeiziehen.

Er weiß aber auch, welche Aufgabe nun auf ihn und seine Teamkollegen wartet, selbst wenn van Gaals Zeit beim FC Barcelona vor der von Messi lag. „Eine großartige Mannschaft, mit großartigen Spielern und einem großartigen Trainer“, lobte der siebenmalige Weltfußballer die Niederländer: „Es wird sehr schwer.“

Genauer Plan von van Gaal

Auch weil van Gaal schon einen ziemlich genauen Plan hat. „Natürlich ist Messi ihr gefährlichster und kreativster Spieler. Auf der anderen Seite beteiligt er sich nicht viel am Spiel, wenn der Gegner in Ballbesitz ist“, sagt der Bondscoach. Darin liege eine Chance. „Alle reden über Messi. Aber das ist nicht Niederlande gegen Messi, sondern Niederlande gegen Argentinien“, sagt Abwehrchef Virgil van Dijk.

Gleichwohl spielen die Niederländer auch gegen eine der größten und lautesten Fanscharen bei dieser WM. Auch das Finalstadion dürfte am Freitag wieder fest in der Hand der sangesfreudigen Hinchas sein, die auch maßgeblich zu Messis Wohlbefinden beitragen. „Ganz Argentinien wäre am liebsten hier“, sagt er. Aus den Niederlanden sind nicht wirklich viele Fans angereist. Und die, die da sind, verbreiten für Niederländer eher untypisch keine große Stimmung.

Die Holländer bestachen bei der WM bisher auch noch nicht durch besonders glänzenden Fußball. Sie setzten sich in ihrer Gruppe nach Siegen gegen Senegal, Katar und einem Remis gegen Ecuador als Erster durch. Im Achtelfinale schlugen sie die USA.

Keeper Noppert als Rückhalt

Ihr Torwart Andries Noppert vom SC Heerenveen gab bei dieser WM überhaupt erst sein Länderspiel-Debüt für Oranje - nach nur 32 Erstliga-Einsätzen und keinem einzigen Europacup-Spiel in seiner Vita. Mit 2,03 Metern ist der 28-Jährige der größte Spieler des Turniers. Vor allem aber ist sein Karriereweg das exakte Gegenteil von Messis.

Noch in den Jahren 2019 und 2020 gaben ihm die Zweitliga-Clubs Foggia Calcio und FC Dordrecht keinen neuen Vertrag. Noppert hatte sich schwer am Knie verletzt. Seine Eltern rieten ihm, sich bei der Polizei zu bewerben. Zum Vergleich: Nach Recherchen der spanischen Zeitung „El Mundo“ verdiente Messi beim FC Barcelona allein zwischen 2017 und 2021 rund 555 Millionen Euro brutto.

Wer es nach so vielen Rückschlägen doch noch so weit gebracht hat wie Noppert - den macht auch ein Duell mit Lionel Messi nicht mehr nervös. „Er ist das gleiche wie wir. Er ist ein Mensch!“ , sagte der Torwart cool.

Die möglichen Aufstellungen:

Niederlande: 23 Noppert - 2 Timber, 4 van Dijk, 5 Aké - 22 Dumfries, 21 de Jong, 15 de Roon, 17 Blind - 14 Klaassen - 10 Depay, 8 Gakpo

Argentinien: 23 Damián Martínez - 4 Montiel, 13 Romero, 19 Otamendi, 8 Acuña - 24 Fernández - 7 De Paul, 20 Mac Allister - 10 Messi, 9 Álvarez, 11 di María

Schiedsrichter: Antonio Mateu (Spanien)