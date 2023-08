London - Der englische Rekordwechsel von Moisés Caicedo zum FC Chelsea steht übereinstimmenden Medienberichten zufolge vor dem Abschluss.

Der Club aus London bezahlt 115 Millionen Pfund (rund 133 Millionen Euro) plus Bonuszahlungen an Brighton and Hove Albion, wie das Portal „The Athletic“ und Transferexperte Fabrizio Romano berichteten. Der Medizincheck bei Chelsea soll heute anstehen. Danach würde der 21-Jährige zum teuersten Neuzugang in der Geschichte der Premier League.

An Caicedo war auch der FC Liverpool stark interessiert und schien den Blues den Profi zwischenzeitlich schon weggeschnappt zu haben. Trainer Jürgen Klopp sprach bereits von einer Einigung zwischen den Clubs.

Dann aber soll der ecuadorianische Nationalspieler Liverpool laut Medien mitgeteilt haben, dass er nicht an die Anfield Road wechseln wolle. Er habe sich bereits Ende Mai mit Chelsea geeinigt und fühle sich an diese Vereinbarung gebunden. Auch vor dem Angebot Liverpools galt Chelsea als aussichtsreichster Kandidat für eine Verpflichtung Caicedos.