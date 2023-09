Karlsruhe - Der Karlsruher SC und der 1. FC Kaiserslautern haben sich im Südwest-Derby der 2. Fußball-Bundesliga 1:1 (1:1) getrennt.

Ragnar Ache brachte die Pfälzer, die zuvor dreimal in Serie gewonnen hatten, schon in der 5. Minute in Führung. Marvin Wanitzek erzielte vor 33.000 Zuschauern im ausverkauften Wildpark per Foulelfmeter (45.+5) den Ausgleich für die Badener. Kaiserslautern liegt in der Tabelle damit weiter in Schlagdistanz zur Spitzengruppe, der KSC mit zwei Punkten weniger im Mittelfeld.

Ein Ballverlust von Karlsruhes Sebastian Jung ermöglichte dem FCK den Traumstart, für Ache war es bereits das fünfte Saisontor. Die Gastgeber taten sich ohne Spielmacher Lars Stindl, der infolge einer Hand-Operation fehlte, zunächst schwer, Chancen zu kreieren. Die beste vergab Fabian Schleusener (30.). Auf der Gegenseite traf Marlon Ritter den Pfosten (33.). Kurz vor der Pause holte Kevin Kraus Karlsruhes Schleusener im Sechzehner von den Beinen - den fälligen Strafstoß verwandelte Wanitzek sicher.

Auch im zweiten Durchgang blieb die Partie intensiv und unterhaltsam. Beide Teams bemühten sich um den Siegtreffer. Letztlich blieb es aber beim leistungsgerechten Unentschieden.