Marco Reus ist Meister. Mit Borussia Dortmund wurde er in der Bundesliga siebenmal Zweiter, vier Monate nach dem Wechsel in die USA hat er dort den Titel geholt - gegen andere Bundesliga-Vertreter.

Los Angeles - Marco Reus ging auf die Knie und ballte die Fäuste. Nach sieben Vizemeisterschaften mit Borussia Dortmund hat der Ex-Nationalspieler mit den Los Angeles Galaxy zum ersten Mal in seiner Profi-Karriere eine Meisterschaft gewonnen. Beim 2:1 (2:1) gegen die von Sandro Schwarz trainierten New York Red Bulls saß der langjährige Dortmunder angeschlagen lange auf der Bank, hatte dann aber unmittelbar nach seiner Einwechslung in der 76. Minute direkt eine gute Chance zum 3:1. Für Rekordmeister Galaxy war es der sechste Titel in der Major League Soccer.

„Sie sind jetzt Legenden in diesem Club, das ist eine große Nummer. Ich bin so stolz auf diese Jungs“, sagte Galaxy-Trainer Greg Vanney.

Galaxy ging bei 27 Grad im Süden des US-Bundesstaats Kalifornien schon nach neun Minuten durch Joseph Paintsil in Führung, der Ex-Frankfurter Dejan Joveljic erhöhte vier Minuten später auf 2:0. Galaxy hatte die mit 26.812 Zuschauern ausverkaufte Partie in der Anfangsphase komplett unter Kontrolle und weitere gute Chancen.

Forsberg-Ecke sorgt für Anschlusstreffer und Spannung

Dann aber führte eine vom Ex-Leipziger Emil Forsberg geschlagene Ecke zum unerwarteten Anschlusstreffer durch Sean Nealis (28. Minute) und die Atmosphäre der Partie veränderte sich. Beobachtet von Red-Bull-Direktor Mario Gomez hatten die Gäste mehr Ballbesitz und brachten die Galaxy-Defensive mehrfach in Verlegenheit. Forsberg hatte in der 72. Minute unmittelbar vor Reus' Einwechslung die beste Chance zum Ausgleich, sein Schuss landete am Pfosten.

Der 35 Jahre alte Reus hat in Deutschland die Ausbeute von zwei Siegen im DFB-Pokal und drei Erfolgen im deutschen Supercup. Dreimal verlor er ein DFB-Pokal-Finale, erst im Mai unterlag die Borussia in Reus' letztem Spiel für Dortmund im Finale der Champions League Real Madrid. Dazu kommen die sieben Vizemeisterschaften in der Bundesliga - die Schale in die Luft halten konnte Reus nie, er kam erst nach der Meisterschaft 2012 zum BVB. Vier Monate nach seinem ersten Wechsel ins Ausland ist die Meisterschafts-Durststrecke vorbei.