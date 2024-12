Marco Reus war in seiner Profikarriere noch nie Meister. In der ersten Saison mit seinem neuen US-Team LA Galaxy kann er das nun direkt ändern. Letzte Hürde: ein alter Bekannter aus der Bundesliga.

Los Angeles - Marco Reus hat in seiner Debüt-Saison nach dem Wechsel in die USA direkt das Finale der Major League Soccer erreicht und mit Los Angeles Galaxy die Chance auf seinen ersten Meistertitel überhaupt. Gegen die Seattle Sounders setzte sich das favorisierte Team aus Kalifornien mit 1:0 (0:0) durch - nun geht es im Endspiel um den MLS Cup gegen die von Ex-Bundesliga-Trainer Sandro Schwarz betreuten New York Red Bulls. Dejan Joveljic traf in der 85. Minute zum Siegtor, als Reus bereits auf der Bank saß.

Der langjährige Fußballprofi von Borussia Dortmund war zur Halbzeit ausgewechselt worden. „Wir müssen schauen, was ist. Marco hat früh etwas gefühlt. Er hatte schon Probleme nach dem vergangenen Spiel, aber hat zum Ende der Woche trainiert. Nach 15 oder 20 Minuten hat er gesagt, er spürt was“, sagte Galaxy-Trainer Greg Vanney. „Ich weiß nicht, ob es von einem Schlag war oder woher das kam.“ Reus werde in den kommenden Tagen untersucht.

Die Mannschaft aus New York, bei der auch der ehemalige Leipziger Emil Forsberg spielt, hatte sich zuvor ebenfalls mit 1:0 gegen Orlando City durchgesetzt. New York stand bislang nur 2008 im Finale der Major League Soccer und hat die Meisterschaft noch nie gewonnen.

Galaxy dagegen greift nun nach dem sechsten Titel nach 2002, 2005, 2011, 2012 und 2014. Für Reus wäre es die erste Meisterschaft seiner Karriere. In seinen zwölf Jahren als BVB-Profi wurde er zweimal DFB-Pokalsieger und gewann dreimal den deutschen Supercup.