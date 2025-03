Los Angeles - Meister LA Galaxy um Ex-Nationalspieler Marco Reus muss nach einer weiteren Pflichtspiel-Niederlage in der Major League Soccer schon gleich zu Beginn der Saison eine Krise bewältigen. Gegen St. Louis City SC unterlag Los Angeles 0:3. „Natürlich ist das auch beunruhigend, einfach, weil wir vier Spiele hintereinander verloren haben“, sagte Reus der Deutschen Presse-Agentur. „Das ist natürlich nicht das, was wir uns als Mannschaft vorgestellt haben.“

Die Gäste mit vielen ehemaligen Akteuren aus der Fußball-Bundesliga hatten zuvor noch kein Saisontor erzielt - gegen die Galaxy trafen dann aber Cedric Teuchert (ehemals Hannover 96 und Union Berlin), Marcel Hartel (FC St. Pauli) und der Amerikaner Simon Becher. Ex-BVB-Torwart Roman Bürki blieb im dritten Liga-Spiel ohne Gegentor. Timo Baumgartl (VfB Stuttgart, Union Berlin, Schalke 04) kam nach elf Monaten ohne Pflichtspieleinsatz als Einwechselspieler zum Debüt für seinen neuen Club.

Im nächsten Spiel könnte die erste Titelchance platzen

Als Schlusslicht der Western Conference steht LA schon unter Druck, am Mittwoch droht im Rückspiel des Concacaf Champions Cup gegen C.S. Herediano aus Costa Rica bereits das Aus. Das Hinspiel war 0:1 verloren gegangen. „Keiner von uns hat Lust, hier eine traurige Saison zu spielen“, mahnte Reus. „Ich hasse es zu verlieren. Deshalb spielt das für mich keine Rolle, ob du in der Kreisliga ein Spiel verlierst oder in der MLS oder in der Bundesliga.“