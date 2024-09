London - Englands Kapitän Harry Kane wird im Nations-League-Spiel am Dienstag gegen Finnland voraussichtlich zum 100. Mal das Trikot der Three Lions tragen. Seine Motivation und Inspiration für seine lange und erfolgreiche Fußball-Karriere hat sich der 31 Jahre alte Stürmer des FC Bayern München bei einem anderen ganz Großen seiner Zunft abgeschaut: dem portugiesischen Superstar Cristiano Ronaldo.

„Ronaldo gestern dabei zuzusehen, wie er sein 901. Tor schoss, ihn mit 38, 39 Jahren antreten zu sehen, inspiriert mich einfach, so lange wie möglich zu spielen“, sagte Kane am Tag vor dem Spiel in London. Kane wird der zehnte englische Nationalspieler sein, der die Marke von 100 Länderspielen erreicht. Vor der Partie im Wembley-Stadion soll dem Rekordtorschützen (66 Treffer) eine goldene Kappe überreicht werden.

Länderspiel-Debüt mit Tor gekrönt

Mit seinen erst 31 Jahren hat Kane gute Chancen, den Rekord des ehemaligen Torhüters Peter Shilton von 125 Einsätzen im Dress der englischen Nationalmannschaft zu brechen. „Es motiviert mich zu wissen, dass ich noch viele Jahre auf höchstem Niveau vor mir habe“, sagte Kane. Sein Debüt in der Nationalmannschaft gab Kane beim 4:0-Sieg gegen Litauen im März 2015. Nur 79 Sekunden nach seiner Einwechslung in der zweiten Halbzeit erzielte er sein erstes Tor.

Auch der neue Bayern-Trainer Vincent Kompany trägt nach Meinung von Kane dazu bei, dass er sich noch jung fühle. Kompany predige einen hochintensiven Spielstil. Das ist auch der bevorzugte Ansatz von Englands Interimscoach Lee Carsley, der sein Team am Samstag zu einem 2:0-Sieg in Irland geführt hat.