Rostock feiert Sieg im Ost-Duell in Magdeburg

Magdeburg - Der FC Hansa Rostock hat mit einem Sieg im Ost-Duell den Anschluss an das Mittelfeld der 2. Fußball-Bundesliga geschafft und die Krise von Gastgeber 1. FC Magdeburg verschärft. Die Gäste aus Mecklenburg-Vorpommern gewannen mit 2:1 (0:1) und ließen sich dabei auch von einem frühen Rückstand nicht beirren.

Bereits in der vierten Minute war Herbert Bockhorn die Führung für die Magdeburger geglückt, als sich seine Hereingabe von der Seite ins lange Eck des Hansa-Tores senkte. Wenige Sekunden nach der Pause glich Dennis Dressel (46.) aus. Magdeburgs Keeper Dominik Reimann agierte dabei recht unglücklich. Beim Siegtreffer der Rostocker vor 26.660 Zuschauern prallte der Ball nach einer Ecke an den langen Pfosten, von dort Connor Krempicki an den Körper und vom FCM-Profi ins Tor.

Die Magdeburger warten in der Meisterschaft nun seit dem 2. September (6:4 gegen Bundesliga-Absteiger Hertha BSC) auf einen Sieg, sie kassierten sechs Niederlagen in den vergangenen acht Spielen. Die Rostocker beendeten dagegen ihrer Sieglos-Serie, nachdem sie zuvor zum letzten Mal am 30. September (1:0 gegen Eintracht Braunschweig) drei Punkte geholt hatten.

In der Tabelle bleibt Magdeburg (14.) mit 13 Zählern punktgleich auch mit dem FC Schalke 04 auf dem Relegationsplatz. Rostock verbesserte sich mit 16 Zählern auf Platz 13.