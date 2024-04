Madrid - Nationalspieler Antonio Rüdiger freut sich auf das Fußball-Duell mit Superstürmer Erling Haaland im Viertelfinale der Champions League. „Das sind die Spiele, von denen man immer geträumt hat. Ein Teil davon zu sein, ist unglaublich“, sagte der Innenverteidiger von Real Madrid vor dem Hinspiel gegen Manchester City an diesem Dienstag (21.00 Uhr/DAZN) im Estadio Santiago Bernabéu Medien der Europäischen Fußball-Union UEFA.

Der englische Triple-Sieger der vergangenen Saison habe „eine Menge großartiger Spieler“ im Kader - nicht nur Haaland, sagte Rüdiger (31). „Er ist natürlich ein großartiger Stürmer. Ich freue mich sehr auf dieses Spiel, aber ich freue mich auf jedes Spiel auf die gleiche Art und Weise, ohne Unterscheidungen.“

Das Aufeinandertreffen der beiden Großclubs in der K.o.-Runde der Königsklasse ist in den vergangenen Jahren annähernd zur Gewohnheit geworden. In der vergangenen Saison setzte sich City im Halbfinale durch ein deutliches 4:0 im Rückspiel durch. In den spektakulären Halbfinal-Spielen 2021/22 hatte dagegen Madrid das Endspiel erreicht.

„Hier geht es immer darum, die Champions League zu gewinnen, ohne dass man es sagen muss. Natürlich spürt man den Druck“, sagte Rüdiger. „Ich habe ihn letztes Jahr zum ersten Mal erlebt.“