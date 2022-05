Ruhebedürftiger Bochum-Trainer Reis erteilt Party-Erlaubnis

Bochum - Thomas Reis ist nicht mehr bereit für Dauerpartys. Der 48 Jahre alte Trainer des VfL Bochum will sich anders als noch bei der Klassenerhalts-Feier in der Vorwoche diesmal zurückhalten.

„Wenn die heute gerne noch was unternehmen wollen, dann sehr, sehr gerne“, sagte er nach dem 2:1-Sieg in der Bundesliga gegen Arminia Bielefeld im letzten Saison-Heimspiel mit Bezug zu seinen Spielern. „Ich bin mittlerweile in einem Alter, wo man sich dann auch mal zurückzieht. Wenn die Jungs heute noch was machen möchten, haben sie auf jeden Fall das Go von mir.“

Schon im Ruhrstadion hatten die VfL-Fußballer lange mit ihren Anhängern gefeiert. Noch 45 Minuten nach Abpfiff hüpften und sangen sie am späten Freitagabend vor der Fankurve im Ruhrstadion.