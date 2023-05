Köln - Der scheidende Sportvorstand Hasan Salihamidzic hat nach dem Gewinn des Meistertitels mit dem FC Bayern München dem im März überraschend beurlaubten Ex-Coach Julian Nagelsmann gedankt.

„Mit dem neuen Trainer haben wir etwas anderes versucht, das hat zum Schluss auch funktioniert“, sagte er über dessen Nachfolger Thomas Tuchel: „Ich gratuliere dem Thomas. Aber ich gratuliere auch Julian. Mir ist es am schwersten gefallen, dass wir uns von Julian trennen. Ich will einen Gruß schicken, weil er sicherlich zu Hause geschaut hat. Er ist ein guter Kerl.“

Als Nagelsmann im März beurlaubt wurde, waren für die Bayern noch alle Titel möglich. Nachfolger Thomas Tuchel schied in zwölf Spielen im DFB-Pokal und der Champions League aus, holte aber am letzten Spieltag noch den elften deutschen Meistertitel in Serie. Im Anschluss verkündeten die Bayern das Aus von Salihamidzic und Vorstandschef Oliver Kahn.