Bremen - Bayern Münchens Sportvorstand Hasan Salihamidžić hat Stürmer Serge Gnabry nach dessen erneutem Treffer beim 2:1 in Bremen gelobt.

„Er hat genau das gemacht, was er machen muss. Richtig gut. Er hat ein gutes Spiel gemacht“, sagte Salihamidžić nach dem Sieg, mit dem die Bayern die Tabellenführung in der Fußball-Bundesliga behaupteten. „Es ist wichtig für ihn, weil er ein Spieler ist, der Tore machen kann. Das hat er jetzt zweimal hintereinander gemacht. Das ist wichtig für ihn, für sein Selbstvertrauen. Und auch für uns als Truppe“, sagte Salihamidžić.

Gnabry hatte die Bayern in der 62. Minute in Führung gebracht und damit den Weg zum Sieg geebnet. Schon eine Woche zuvor gegen Hertha BSC hatte der Nationalspieler das erste Bayern-Tor erzielt. Zuvor hatte Gnabry in München auch in der Kritik gestanden. Vor allem ein privater Trip nach Paris hatte für viel Aufsehen gesorgt.

Nun scheint der 27-Jährige rechtzeitig im Saisonendspurt aber wieder in Form zu kommen. „Man muss ihn auch loben, wenn er etwas gut gemacht hat. Und das mache ich auch“, sagte Salihamidžić. „Kompliment für das Tor, Kompliment für die Leistung.“