Peter Knäbel spricht nach der Schalker Niederlage in Paderborn über die Trainersuche. Mit einem neuen Coach rechnet er noch nicht für das nächste Spiel.

Paderborn - Laut Schalkes Sportvorstand Peter Knäbel betreut Interimstrainer Matthias Kreutzer den Bundesliga-Absteiger auch am kommenden Wochenende gegen Hertha BSC.

„Wenn wir schnell handeln können, ist das gut. Aber wir machen jetzt auch nicht einen auf Hektik“, sagte der 56-Jährige. „Wir setzen die Suche, die wirklich gut begonnen hat in den letzten zwei, drei Tagen, fort. Aus meiner Sicht ist klar, dass Matthias Kreutzer mit Buyo (Mike Büskens, Anm.) auch gegen Hertha BSC draußen sitzen wird. Ich denke, die Spieler haben bei Matthias und Buyo auch etwas gutzumachen.“

Nach dem 1:3 beim SC Paderborn sagte Knäbel zudem: „Eine Bewerbung für den neuen Trainer war das nicht von der Mannschaft.“ Er ergänzte aber auch: „Ich habe jetzt nicht Angst, dass einer von den Kandidaten, mit denen wir gesprochen haben, sagt: „Uiuiui, so eine Scheißleistung, so ein Sauhaufen, da will ich gar nicht hin.““ Zum Trainerprofil sagte Knäbel beim TV-Sender Sky: „Es ist wichtig einen Trainer zu haben, der mit solchen Situationen umgehen kann. Der die Mannschaft stabilisieren kann, der die Spieler natürlich auch mit dem entsprechenden Selbstvertrauen ausstatten kann.“