Stadion Old Trafford

Manchester - Sportlich läuft es nicht gut für Manchester United, nun hat der englische Fußball-Rekordmeister auch ein tierisches Problem. Das Stadion Old Trafford wird von einer Mäuseplage heimgesucht - mit Folgen für die Bewertung der Gastronomie.

Lebensmittelkontrolleure entdeckten Hinweise auf Mäuse in Firmensuiten im Erdgeschoss sowie in einem Essenskiosk in einer Halle, wie die Zeitung „Daily Mail“ berichtete. Daraufhin senkten sie das Hygienerating für die Stadiongastronomie auf zwei Sterne. Die meisten Premier-League-Clubs halten das Maximum von fünf Sternen.

Gründe für die Mäuseplage gibt es viele. Das ursprünglich 1910 erbaute Stadion liegt zwischen einem Kanal und einer Bahnlinie, wo sich die Nagetiere besonders gerne aufhalten. Jedes Heimspiel wird von 74.000 Menschen besucht, die viel Müll hinterlassen. Im Winter nimmt das Problem oft zu, weil die Mäuse sich wärmere und geschütztere Orte suchen.

Mehrere Kontrollen pro Woche

„Manchester United setzt im gesamten Stadion Old Trafford ein strenges Schädlingsbekämpfungssystem ein“, teilte der Verein dem Blatt mit. Es gebe mehrere Kontrollen pro Woche. Ein Sprecher des zuständigen Gemeinderats sagte, die Behörde arbeite eng mit dem Verein zusammen, um notwendige Verbesserungen durchzuführen.

Es ist nicht das erste Mal, dass die Stadiongastronomie schlecht bewertet wird. Nachdem Gästen bei einem privaten Firmenevent ungekochtes Hühnchen serviert worden war, wurde das Hygienerating sogar auf einen Stern gesenkt. Bis zur jüngsten Inspektion war die Bewertung wieder auf vier Sterne gestiegen - dann wurden die Mäuse entdeckt.