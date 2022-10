Schwarz will Fokus gegen Schalke: „Urvertrauen ist riesig“

Berlin - Hertha-Trainer Sandro Schwarz fürchtet auch vor dem anstehenden Keller-Duell in der Fußball-Bundesliga gegen Schalke 04 keinen Stimmungsabfall in seinem Team. „Es ist ein schmaler Grat, aber null, womit ich mich beschäftige. Das Urvertrauen ist riesig. Es gibt keinen Gedanken, dass die Stimmung kippen könnte“, sagte der Coach der Berliner am Sonntag.

Die Hertha hatte am Samstagabend beim 2:3 bei RB Leipzig trotz großer Moral die erste Niederlage nach fünf Spielen kassiert, wartet aber auch seit nun fünf Partien auf einen Sieg.

Daher liegen die Berliner trotz einer lange nicht erlebten positiven Grundstimmung im Team und Umfeld mit acht Punkten nach zehn Spielen nur auf Platz 15, zwei Zähler vor dem FC Schalke 04. Der Aufsteiger kommt am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) als Tabellen-17. ins Berliner Olympiastadion. Schwarz forderte für das Duell den gleichen Fokus seiner von ihm zuletzt hochgelobten Mannschaft: „Es geht nicht zu denken, die Belohnung wird kommen, sie wird nur kommen, wenn du das komplette Programm investierst.“