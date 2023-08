München - Bayern-Legende Bastian Schweinsteiger ist begeistert von der Verpflichtung Harry Kanes. „Ich freue mich sehr darauf, dich in der Bundesliga spielen zu sehen. Eines ist klar: Es wird eine erfolgreiche Zeit mit FCBayern“, schrieb der Fußball-Weltmeister von 2014 auf der Online-Plattform X, die bislang unter dem Namen Twitter bekannt war.

Vereins-Urgestein Thomas Müller kommentierte den bisher teuersten Transfer der Bundesliga-Geschichte gewohnt humorig. „Was für ein Blockbuster Transfer für unseren fcbayern. A warm welcome to harrykane an dieser Stelle. Deshalb geht es heute bei mir auch gleich im Sinne einer gesunden Ernährung um Nüsse. Im Speziellen um die PeKanenuss(Achtung Wortspiel) ....“, schrieb der Offensivspieler des deutschen Rekordmeisters auf Instagram.

Tel: „Willkommen im besten Club der Welt“

Auch Mathys Tel begrüßte seinen neuen Sturmkollegen, auch wenn er dadurch wohl noch mehr um Einsatzzeiten kämpfen muss. Willkommen im besten Club der Welt“, schrieb der 18-Jährige in einer Instagram-Story.

Derweil konnte sich Englands Fußball-Ikone Gary Lineker einen kleinen Seitenhieb gegen Kanes Ex-Club Tottenham Hotspur nicht verkneifen. „Es sieht so aus, dass Kane durchaus im Bayern-Kader für den Supercup stehen könnte. Er könnte an einem Tag mehr Trophäen gewinnen als in mehr als einem Jahrzehnt bei den Spurs“, schrieb der 62-Jährige auf der Online-Plattform X.

Der FC Bayern München hatte am Samstag die Unterschrift Kanes (30) unter einen Vierjahresvertrag vermeldet. Der 30-Jährige soll mehr als 100 Millionen Euro Ablöse kosten und ist damit der teuerste Einkauf der Bundesliga.