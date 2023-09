Sportdirektor Kehl spricht von einer „Knallergruppe“, Trainer Terzic von einer „Herausforderung“. Ohne eine Steigerung droht dem BVB in der Champions League ein Aus. Schon der Auftakt hat es in sich.

Schwerer Start in „Knallergruppe“: BVB zu Gast in Paris

Paris - Sechs Partien, sechs Endspiele. Für Borussia Dortmund wird die Champions League von Beginn an zu einem Drahtseilakt.

Gleich zum Start in die wohl schwerste Gruppe F am Dienstag (21 Uhr/Amazon Prime) beim Titel-Mitfavoriten Paris Saint-Germain steht die vermeintlich kniffligste Aufgabe an.

Terzic: „Titelaspiranten ärgern“

Bei allem Respekt vor dem Starensemble um Kylian Mbappé und den weiteren Gegnern Newcastle United und AC Mailand gab sich Edin Terzic kämpferisch: „Wir wissen, dass wir genug Qualität haben, um Titelaspiranten ärgern können zu können.“ Selbstbewusst fügte der Trainer des Fußball-Bundesligisten an: „Diese Gruppe ist eine echte Herausforderung. Das ändert aber nichts daran, dass wir große Ambitionen haben.“

Rechtzeitig vor der Reise in die französische Hauptstadt gelang dem BVB mit dem 4:2 in Freiburg nach zuvor holprigem Ligastart gegen Köln (1:0), Bochum (1:1) und Heidenheim (2:2) die erhoffte Trendwende. Doch der wackelige Arbeitssieg taugte nur bedingt als Mutmacher. Zudem erwartet den BVB ein Gegner von anderem Format. „Anders als in den ersten vier Ligaspielen sind wir nicht Favorit“, sagte Terzic und verwies auf die dominante Spielweise des Gegners: „Wir müssen immer auf Zehenspitzen unterwegs und sehr wach sein.“

Paris auf Formsuche

Es könnte helfen, dass der Gegner ebenfalls noch auf Formsuche ist. „Paris hat sicher auch mehr erwartet“, kommentierte Sebastian Kehl mit Verweis auf die 2:3-Heimniederlage des Tabellen-5. der Ligue 1 am vergangenen Freitag gegen OGC Nizza. Gleichwohl warnte der Sportdirektor die BVB-Profis davor, daraus die falschen Schlüsse zu ziehen: „Die Champions-League-Bühne ist eine ganz andere Bühne. Diese Mannschaft ist angetreten, um den Titel zu gewinnen. Deshalb haben sie im Sommer erneut knapp 350 Millionen Euro investiert.“

Liebend gern würde sich der BVB für den Achtelfinal-Knock-out gegen Paris im Jahre 2020 revanchieren, als auf das 2:1 daheim in einem der ersten Geisterspiele der Corona-Pandemie auswärts ein 0:2 folgte. Gegen die mit dem 95 Millionen Euro teuren Zukauf Randal Kolo Muani (Frankfurt) und dem ehemaligen Dortmunder Ousmane Dembélé verstärkte gegnerische Offensive dürfte vor allem der Dortmunder Abwehr eine Schlüsselrolle zukommen.

Respekt vor Pariser Offensive

„Wenn in der Offensive Mbappé, Kolo Muani und Dembélé spielen, ist das schon eine unfassbare Qualität“, sagte Vereinschef Hans-Joachim Watzke den „Ruhr Nachrichten“. Ähnlich sieht es Kehl: „In Paris warten die drei schnellsten Stürmer Europas auf uns.“ Gleichwohl machte Watzke aus seiner Erwartung schon kurz nach der Auslosung keinen Hehl: „Um in dieser Gruppe zu bestehen, benötigt man außergewöhnliche Leistungen - und genau diese erhoffen wir uns von unserer Mannschaft.“

Nach dem frühen Achtelfinal-Aus im vergangenen Jahr gegen den FC Bayern (0:1/0:2) nimmt Paris einen neuen Anlauf zum Gewinn der Trophäe. Die klangvollen Namen im Kader können Kehl jedoch nicht schrecken: „Wir wissen, was uns erwartet. Nichtsdestotrotz fahren wir mit breiter Brust nach Paris und wollen da etwas mitnehmen.“ Kapitän Emre Can sieht ebenfalls keinen Grund zu übertriebener Demut: „Wir sind für die anderen Teams sicher kein Wunschgegner.“

Gibt Füllkrug sein Startelf-Debüt?

Die gesundheitlichen Fortschritte bei Niclas Füllkrug schüren die Zuversicht. Der Last-Minute-Transfer aus Bremen, der die jüngsten Länderspiele der DFB-Elf gegen Japan (1:4) und Frankreich (2:1) wegen Problemen am Oberschenkel verpasst hatte, kam in Freiburg zu einem rund halbstündigen Einsatz. Ob der 30 Jahre alte Nationalstürmer den zuletzt formschwachen Sébastien Haller schon von Beginn an vertreten kann, ließ Terzic offen: „Niclas hat die 30 Minuten in Freiburg gut verarbeitet. Da werden wir morgen gucken, ob es für mehr reicht.“