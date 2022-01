Sechs Corona-Fälle bei Bayern-Gegner Salzburg

Salzburg (dpa) - Österreichs Fußball-Meister RB Salzburg hat sechs seiner Profis wegen positiver Corona-Tests kurz vor dem Trainingsauftakt in Quarantäne geschickt.

Das Team des deutschen Trainers Matthias Jaissle ist Mitte Februar der Achtefinal-Gegner des FC Bayern München in der Champions League. Die Salzburger verzichten wegen der momentanen Corona-Lage zudem auf das eigentlich in Spanien geplante Trainingslager und bereitet sich stattdessen in der Heimat vor.

Man habe ausführlich diskutiert und sei „zu dem Entschluss gekommen, dass wir jedes Risiko vermeiden wollen und uns deshalb in Salzburg vorbereiten. Hier haben wir die größtmögliche Planungssicherheit und sind nicht abhängig von Ein- und Ausreiserichtlinien bzw. Quarantänebestimmungen anderer Länder“, erklärte Sportdirektor Christoph Freund.

Beim Trainingsauftakt fehlte den Salzburgern auch der deutsche Nationalspieler Karim Adeyemi (19). Der gebürtige Münchner sei angeschlagen, wie es in einer Vereinsmitteilung hieß.