Eine Stunde vor Anpfiff wird in der Serie A die Partie zwischen Bergamo und Florenz abgesagt. Grund sind gesundheitliche Probleme von Florenz-Manager Joe Barone. Sein Zustand ist kritisch.

Stefano Nicoli/LaPresse via ZUMA Press/dpa

Bergamo - Die Serie-A-Partie zwischen Atalanta Bergamo und der AC Florenz ist wegen gesundheitlicher Probleme des Florenz-Generaldirektors Joe Barone kurzfristig abgesagt worden.

Der 57-Jährige werde derzeit auf der herzchirurgischen Intensivstation des Krankenhauses San Raffaele in Mailand behandelt, teilte die AC Florenz mit. Sein Zustand sei „kritisch, aber stabil“. Zunächst hatten die Vereine und die italienische Fußball-Liga eine knappe Stunde vor dem geplanten Anpfiff (18.00 Uhr) lediglich mitgeteilt, dass das Spiel auf ein noch zu bestimmendes Datum verschoben worden sei.

Weiteres Update zum Gesundheitszustand angekündigt

Florenz erklärte am Abend, Barone werde derzeit behandelt, um Hilfe und Unterstützung bei der Herzfunktion zu erhalten. Für Montag kündigte der Verein ein weiteres Update zum Gesundheitszustand seines Generaldirektors an. Spieler und Trainer des Clubs und Barones Ehefrau eilten italienischen Medienberichten zufolge ins Krankenhaus.

„Ich bin erschüttert über die Nachricht vom Unwohlsein von Joe Barone und wünsche dem Viola-Manager, dass er diesen schwierigen Moment übersteht“, sagte der italienische Verbandspräsident Gabriele Gravina laut Nachrichtenagentur Ansa.

Im Stadium im norditalienischen Bergamo wurde per Ansage am Nachmittag die Absage verkündet. Auf Bildern und Videos in den sozialen Medien war zu sehen, wie Fans nach der Ansage das Stadion verließen. Wann die Partie nachgeholt wird, ist bislang unklar.