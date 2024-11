Der FC Liverpool bleibt in der Champions League makellos. Auch Titelverteidiger Real Madrid kann die Engländer nicht stoppen und muss ernsthaft um das Achtelfinale bangen.

Alexis Mac Allister brachte Liverpool in Führung.

Liverpool - Der FC Liverpool hat seine beeindruckende Siegesserie in der Champions League fortgesetzt und auch Titelverteidiger Real Madrid entzaubert. Das Team von Trainer Arne Slot bezwang die Spanier am 5. Spieltag der Ligaphase mit 2:0 (0:0) und untermauerte damit seine aktuelle Topform. Der argentinische Weltmeister Alexis Mac Allister (52.) und der eingewechselte Cody Gakpo (76.) erzielten die Treffer.

Gleich beide Teams verschossen zudem jeweils einen Elfmeter. Real-Star Kylian Mbappe vergab nach gut einer Stunde den Ausgleich und scheiterte an Liverpools Torwart Caoimhin Kelleher. Auf der Gegenseite schoss Mohamed Salah (70.) einen Strafstoß links am Tor vorbei.

Real nur auf dem 24. Rang

Mit einer makellosen Bilanz von jetzt fünf Siegen thront Liverpool weiter souverän an der Tabellenspitze und kann langsam, aber sicher für das Achtelfinale planen. Real hingegen bleibt bei sechs Punkten hängen und droht angesichts von vier Zählern Rückstand auf den achten Platz, die direkte Achtelfinal-Qualifikation aus den Augen zu verlieren. Derzeit liegt Real sogar nur auf dem 24. Platz und wäre damit gerade so in der Zwischenrunde dabei.

Den Sprung auf den zweiten Platz verpasste die AS Monaco, die ihr Heimspiel gegen Benfica Lissabon in Unterzahl mit 2:3 (1:0) verlor. Aston Villa verpasste unterdessen einen weiteren prestigeträchtigen Erfolg. Das Team aus Birmingham, das im laufenden Wettbewerb bereits den FC Bayern geschlagen hatte, trennte sich von Juventus Turin 0:0.

Eindhoven gelingt furiose Aufholjagd

Dank einer denkwürdigen Aufholjagd in der Schlussphase feierte die PSV Eindhoven einen wichtigen Sieg im Kampf um die Zwischenrunde. Das Team des ehemaligen Dortmunder und Leverkusener Trainers Peter Bosz drehte zu Hause gegen Schachtar Donezk durch drei späte Tore des früheren Bayern-Profis Malik Tillman (87., 90.) und des Ex-Augsburgers Ricardo Pepi (90.+5) ein 0:2 noch in ein 3:2 (0:2). Donezk-Profi Pedrinho (69.) wurde wegen groben Foulspiels vorzeitig vom Platz geschickt.