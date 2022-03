Sky: Berater von Rüdiger führt Gespräche mit FC Barcelona

London - Der FC Barcelona ist an dem deutschen Fußball-Nationalspieler Antonio Rüdiger vom FC Chelsea interessiert.

Wie der britische Sender Sky Sports berichtete, hat sich Rüdigers Berater und Halbbruder Sahr Senesie bereits am 30. März in einem Restaurant in Barcelona zu Gesprächen mit Barça-

Verantwortlichen getroffen, um über einen möglichen Wechsel des 29-jährigen Verteidigers zur kommenden Saison zu sprechen.

Rüdiger ist im Sommer ablösefrei. Weil der FC Chelsea wegen angeblicher Nähe seines Inhabers Roman Abramowitsch zum russischen Präsidenten Wladimir Putin von der britischen Regierung mit harten Sanktionen belegt wurde, darf der Club derzeit keine Spielertransfers tätigen und auch keine Vertragsverhandlungen führen und muss deshalb tatenlos zusehen, wenn internationale Topvereine den begehrten Abwehrspieler umwerben.

Hingegen wurde der im Sommer endende Vertrag von Cesar Azpilicueta bei Chelsea automatisch bis 2023 verlängert, weil der Verteidiger die dafür festgelegte Mindestanzahl von Spielen für die Londoner absolviert hat. Der Spanier soll ebenfalls auf dem Wunschzettel der Katalanen gestanden haben, genauso wie Andreas Christensen, dessen Vertrag wie der Rüdigers am Saisonende ausläuft.