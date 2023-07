Sydney - Die deutschen Fußballerinnen müssen bei der WM in Australien und Neuseeland um den Einzug ins Achtelfinale zittern.

Nach dem 1:2 gegen Kolumbien im zweiten Vorrundenspiel hat das Team von Trainerin Martina Voss-Tecklenburg das Weiterkommen aber noch in der eigenen Hand. Derzeit liegt Deutschland (3 Punkte, 7:2 Tore) hinter Kolumbien (6 Punkte, 4:1 Tore) auf dem zweiten Platz der Gruppe H vor Marokko (3 Punkte, 1:6 Tore) und Südkorea (0 Punkte, 0:3 Tore). So geht es für die DFB-Auswahl am Donnerstag (12.00 Uhr) gegen Südkorea in die Runde der besten 16.

Deutschland kommt weiter...

...mit einem Sieg gegen Südkorea.

...mit einem Unentschieden gegen Südkorea, wenn Kolumbien gegen Marokko gewinnt oder unentschieden spielt.

...mit einer Niederlage gegen Südkorea mit maximal vier Toren Unterschied, wenn Kolumbien gegen Marokko gewinnt.

Deutschland scheidet aus...

...mit einem Unentschieden gegen Südkorea, wenn Marokko gegen Kolumbien gewinnt.

...mit einer Niederlage gegen Südkorea mit mehr als vier Toren Unterschied.

...mit einer Niederlage gegen Südkorea, wenn Marokko gegen Kolumbien gewinnt oder unentschieden spielt.