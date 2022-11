Spanien-Jungstar Gavi radelt auf dem Rasen

Doha (dpa) - Spielmacher Gavi wird in Spaniens WM-Team weiter geschont. Der 18 Jahre alte Mittelfeldakteur saß am Dienstag auf dem Trainingsplatz nur auf einem Spinning-Rad.

Derweil wärmten sich seine Teamkameraden mit Ball für die Einheit auf dem Universitätsgelände von Doha auf.

Gavi hatte beim 1:1 gegen Deutschland einen Schlag auf das Knie bekommen, sein Einsatz im letzten Gruppenspiel gegen Japan am Donnerstag (20.00 Uhr/MagentaTV) ist nach Angaben von Trainer Luis Enrique aber nicht gefährdet. Es gebe „keine Komplikationen“. Gavi hatte bereits am Tag zuvor beim Training gefehlt. Auch Abwehrspieler Rodri von Manchester City radelte am Dienstag nur.