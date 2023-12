Donaueschingen - Die spanische Fußball-Nationalmannschaft bezieht ihr Trainingscamp während der Europameisterschaft im kommenden Jahr in Donaueschingen im Schwarzwald-Baar-Kreis.

Das teilte der Öschberghof, in dem der Tross des dreimaligen Europameisters und Weltmeisters von 2010 nächtigen wird, mit. Zuvor hatte auch der spanische Verband die Auswahl seines Quartiers offiziell bekannt gegeben.

Die Mannschaft von Trainer Luis de la Fuente bestreitet ihre erste Gruppenpartie bei der EM 2024 am 15. Juni (18.00 Uhr) in Berlin gegen Kroatien. Am 20. Juni (21.00 Uhr) treffen die Spanier in Gelsenkirchen auf Italien, am 24. Juni (21.00 Uhr) in Düsseldorf auf Albanien.

In Donaueschingen waren in den vergangenen Jahren bereits zahlreiche internationale Topteams wie der FC Barcelona oder der FC Liverpool zu Gast.