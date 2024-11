Stuttgart - Ohne die Asse vom FC Bayern München haben die deutschen Fußballerinnen das erste Training vor den Länderspielen gegen die Schweiz und Italien bestritten. Kapitänin Giulia Gwinn, Klara Bühl, Linda Dallmann und Lea Schüller bestritten in Stuttgart nur eine Regenerationseinheit im Kraftraum, da sie am Sonntag noch das DFB-Pokalspiel beim SC Freiburg absolvierten.

Das galt auch für Freiburgs Toptalent Cora Zicai und Mittelfeldspielerin Sjoeke Nüsken vom FC Chelsea. Das Team von Bundestrainer Christian Wück bestreitet die letzten Begegnungen des Jahres am Freitag (20.30 Uhr/ZDF-Livestream) in Zürich gegen die Schweiz und am Montag (20.00 Uhr ARD) in Bochum gegen Italien.

Künzer: „Sehr spannender Kader“

Als Neuling im 23-köpfigen Aufgebot dabei ist neben der 19 Jahre alten Zicai auch Alara Sehitler (17) vom FC Bayern. „Es ist wieder ein sehr spannender Kader. Das Trainerteam will schauen, ob die Impulse angekommen sind“, sagte DFB-Direktorin Nia Künzer.

„Letztes Mal hat schon viel funktioniert, aber nicht alles“, ergänzte Künzer mit Blick auf das Wück-Debüt gegen Europameister England in Wembley (4:3) und der folgenden 1:2-Niederlage gegen Australien in Duisburg.

Verzichten muss der Nachfolger von Horst Hrubesch auf die verletzte Angreiferin Jule Brand vom VfL Wolfsburg. Für sie wurde ihre Vereinskollegin Vivien Endemann nachnominiert. Ena Mahmutovic ersetzt die an einem bösartigen Tumor erkrankte Torhüterin Maria Luisa Grohs (beide München). Stammkeeperin Ann-Katrin Berger legt nach dem Olympia-Turnier im Sommer und der langen Saison in den USA mit ihrem Verein NJ/NY Gotham eine Pause ein.